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Зняття броні з медиків за контрактом: Міноборони уточнило деталі

30 квітня 2025, 20:13

Зняття броні з медиків за контрактом: Міноборони уточнило деталі

Міністерство оборони України спростувало інформацію про те, що з медичних працівників масово знімають бронь. У міністерстві заявили, що йдеться про точкову кадрову підтримку Медичних сил ЗСУ.

Як пояснили у пресслужбі відомства, запит Міноборони до Міністерства охорони здоров'я стосується обмеженого кола фахівців, які пройшли підготовку з військово-облікових спеціальностей та необхідні для доукомплектування медпідрозділів, зокрема Сухопутних військ.

Це стосується посад санітарних інструкторів, фельдшерів, сімейних лікарів та інших дефіцитних спеціалістів. Їх планується залучити на службу за контрактом терміном на рік.

Причиною такого запиту стала критична нестача кваліфікованих медиків в армії. Після набрання чинності постановою Кабміну №36 від 14 січня 2025 року, яка забезпечила 100% бронювання медпрацівників, виник ризик недостатньої медичної підтримки для військовослужбовців.

Рішення про розбронювання прийматиметься лише за вузькими спеціальностями та виключно за погодженням МОЗ з обласними департаментами охорони здоров'я. Ці медики зможуть підписати терміновий контракт та обійняти вакантні посади у військових частинах.

Також у пресслужбі нагадали: згідно із законом «Про військовий обов'язок та військову службу», термін контракту для медиків під час воєнного стану становить один рік. Такий контракт не підлягає автоматичному продовженню, і після його завершення військовослужбовці можуть звільнитися, якщо не виявлять бажання продовжувати службу.

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Раніше стало відомо, що бронювання своїх фахівців з 1 квітня зможуть продовжити лише ті компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Тоді як бронювання, оформлені за старими правилами, втратить чинність.

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