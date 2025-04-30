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Головне за день Україна готова до перемир'я. Росіяни захопили селище на Донеччині

30 квітня 2025, 23:00

Головне за день Україна готова до перемир'я. Росіяни захопили селище на Донеччині

Політика

США готові підписати угоду з Україною щодо мінералів у середу, але Київ начебто запропонував правки, заявив міністр фінансів США Бессент. Джерело «Суспільного» в Офісі президента повідомило, що Україна не пропонувала правок у проект міжурядової угоди щодо надр. Незабаром відбудеться зустріч української та американської делегацій для обговорення Україна готова підписати основний документ.

Якщо Росія готова до 60 або 90-денного припинення вогню, то Україна теж готова, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Суспільство

 На підконтрольній українській владі території Донецької області все ще мешкає понад 280 тисяч мирних жителів, у тому числі понад 21 тисяча дітей. У громадах, визнаних зонами активних бойових дій, залишаються близько 28 тисяч жителів.

Міноборони України спростувало інформацію про те, що з медичних працівників масово знімають броню. У міністерстві пояснили, що запит стосується обмеженого кола фахівців, які пройшли підготовку з військово-облікових спеціальностей та необхідні для доукомплектування медпідрозділів.

В Україні щонайменше 300 засуджених колабораціоністів очікують на виїзд до РФ за обміном.

В окупованій Новій Каховці на Херсонщині затримали голову окупаційної адміністрації Віталія Гуру. Раніше він заочно також отримав кілька підозр від СБУ.

За останні півроку різко скоротилася кількість українців, які намагаються в'їхати до РФ через московський аеропорт Шереметьєво.

У російському Ханти-Мансійську затримали трьох осіб, які звинувачуються у підготовці теракту за завданням України. Метою теракту за версією слідства був учасник війни в Україні — військовослужбовець добровольчого батальйону Міноборони Росії.

Бойові дії

 Росія безпілотниками атакувала місто Південне під Харковом: постраждали понад 10 людей, серед них діти та підлітки. Кількість постраждалих внаслідок вечірнього удару по Харкову зросла до 45. Окупанти вдарили по будівлі шахти в Добропіллі, пошкоджено автобуси та автомобілі, поранено одну людину. У Костянтинівці пошкоджено лінії газопостачання, кафе.

Війська армії РФ окупували селище Суха Балка у Бахмутському районі Донецької області, повідомили аналітики проекту DeepState у ніч проти 30 квітня. Крім того, ЗС РФ просунулися біля Константинополя, Дачного та в Торецьку Донецької області.

Вночі ударні дрони СБУ вразили Муромський приладобудівний завод у Володимирській області РФ. В результаті атаки згоріли склад продукції і прохідна на оборонному заводі «Ростеха».

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