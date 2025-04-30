Майже 90 людей евакуйовано з прифронтових територій Донеччини за два дні

Обов'язкова евакуація з території Донецької області продовжується.

Протягом квітня вдалося безплатно переселити 174 мешканці Донеччини у безпечніші регіони України. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації. Серед них — 21 дитина та 60 маломобільних громадян.

За останні два дні місяця було евакуйовано 89 осіб із Дружківської, Слов'янської, Покровської, Костянтинівської, Комарської, Торецької та Краматорської громад. З них 22 особи потребували житла — їх розмістили у Хмельницькій, Львівській та Закарпатській областях, згідно з їхніми побажаннями.



Контакт для евакуації: 0-800-500-121 +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal).



Для евакуації тяжко хворих та осіб з інвалідністю: 0-800-332-614.

Як повідомлялося, на кінець квітня на підконтрольній українській владі території Донецької області проживає понад 280 тисяч мирних жителів, у тому числі понад 21 тисяча дітей. Раніше ми писали, що зону обов'язкової евакуації дітей та їхніх сімей на Донеччині офіційно розширено. На початку квітня повідомлялося, що у дев'яти населених пунктах Донецької області, де продовжується примусова евакуація сімей з дітьми, залишалося 254 дитини.