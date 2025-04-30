Охоронця ЗАЕС уже три роки утримують у полоні РФ: історія Олега Морочковського

Українця з Енергодара незаконно утримують у Саратовській області. Олега Морочковського — жителя Енергодара й охоронця Запорізької АЕС — росіяни викрали 3 серпня 2022 року на блокпосту, коли він їхав на роботу. Пізніше його звинуватили у «шпигунстві» і засудили до 11 років позбавлення волі. Про це повідомляє Центр прав людини ZMINA.



Спочатку його утримували в Енергодарі, потім перевезли до Сімферополя, а зараз Морочковський перебуває у колонії суворого режиму у місті Пугачов Саратовської області.



Відомо, що Олег не підтримував російську окупацію, відмовлявся брати паспорт РФ і зазнавав психологічного тиску на ЗАЕС. Після викрадення його машину повернули, але вона була розбита.



11 серпня 2022 року пропагандистські ЗМІ опублікували відео, де Олег нібито визнається у передачі координат техніки Росгвардії своєму колишньому товаришу по службі. Також у ролику він каже, що Україна не повинна звинувачувати Росію в обстрілах ЗАЕС без «прямих доказів».



22 березня 2024 року так званий «Запорізький обласний суд» в окупації засудив Морочковського до 11 років колонії за статтею 276 КК РФ — «шпигунство».



За словами самого Олега, з березня по грудень 2023 року його тримали у підвалі у Маріуполі, де його жорстоко катували, застосовували фізичне насильство та били струмом.



Попри те, що він перебуває в російському полоні вже майже три роки, його статус досі не підтверджено Міжнародним комітетом Червоного Хреста, зазначає ZMINA.



Як повідомлялося, співробітники ЗАЕС були піддані незаконним затримкам з моменту окупації Енергодару військами РФ. Деякі з них зникали на кілька днів або тижнів без зв'язку із зовнішнім світом. Частину — зокрема керівників змін та інженерів — було вивезено в невідомому напрямку, а пізніше вони з'являлися в російських СІЗО або «зізнавалися» на відео у співпраці з СБУ.

Прессекретарка Єврокомісії Аніта Хіппер заявила, що вбивство полоненої журналістки Вікторії Рощиною, тіло якої було передано українській стороні зі слідами тортур, є ще одним свідченням нелюдської жорстокості російських загарбників стосовно українців.

Нагадаємо, в рамках нещодавньої репатріації наприкінці лютого 2025 року тіло журналістки Вікторії Рощиною повернули в Україну. За допомогою ДНК-експертизи ідентифікували її особу.

Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані території.