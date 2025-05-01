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Угода про видобування надр підписана: про що домовилися США та Україна

01 травня 2025, 01:05

Угода про видобування надр підписана: про що домовилися США та Україна

Угода про видобування надр підписана: про що домовилися США та Україна

Перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила підписання Україною угоди зі США щодо створення Інвестиційного фонду відновлення.

«Як домовилися президент Володимир Зеленський та президент Дональд Трамп, я разом із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відновлення США–Україна», — повідомила Свириденко у Facebook.

За її словами, документ є збалансованим та взаємовигідним і може забезпечити успіх як для України, так і для США.

Основні положення угоди

  1. Контроль та власність залишаються за Україною.
    Усі ресурси на території країни та у територіальних водах належать Україні. Тільки українська держава визначає, що і де добувати. Це закріплено у тексті угоди.
  2. Рівноправне партнерство.
    Фонд створюється на паритетних умовах: управління складає 50/50, жодна із сторін немає переважного голосу.
  3. Державна власність під захистом.
    Угода не торкається процесів приватизації чи управління держкомпаніями. «Укрнафта», «Енергоатом» та інші залишаються у власності держави.
  4. Жодних боргів.
    Угода не передбачає боргових зобов'язань перед США. Воно спрямоване на розвиток та економічне посилення обох країн через інвестиції та партнерство.
  5. Відповідність Конституції та євроінтеграції.
    Документ не суперечить українському законодавству та не змінює зовнішньополітичного курсу. Він також надсилає сигнал міжнародним партнерам про надійність довгострокової кооперації з Україною.
  6. Фонд наповнюється виключно шляхом нових ліцензій.
    Йдеться про 50% доходів від нових ліцензій на видобуток корисних копалин, нафти та газу. Раніше розпочаті проєкти до Фонду не входять.
  7. Мінімум законодавчих змін.
    Для запуску Фонду достатньо внести точкові зміни до Бюджетного кодексу. Сама угода підлягає ратифікації Верховною Радою.
  8. США залучать додаткові інвестиції та технології.
    Фонд підтримується агентством DFC і сприятиме притоку інвестицій та технологій від партнерів із США, ЄС та інших країн, які підтримують Україну. Передача інновацій — важливий елемент угоди.
  9. Податкові гарантії.
    Доходи та внески Фонду не підлягають оподаткуванню ні в Україні, ні у США.

Як працюватиме Фонд

США вносять кошти до Фонду, включаючи не лише гроші, а й можливу нову допомогу, наприклад системи ППО. Україна — 50% доходів від нових ліцензій на нових дільницях. Допускаються також додаткові добровільні внески.

Фонд інвестуватиме виключно у проєкти на території України — видобуток, перероблювання, інфраструктура. Усі рішення щодо напрямів інвестицій приймаються спільно. Перші 10 років прибуток не розподіляється — всі кошти спрямовуються на розвиток та відновлення.

За словами Свириденко, угода враховує інтереси обох країн, визнає внесок України у глобальну безпеку та підтверджує довгострокову відданість США питанням української безпеки та відновлення.

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