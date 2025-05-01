Угода про видобування надр підписана: про що домовилися США та Україна

Перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила підписання Україною угоди зі США щодо створення Інвестиційного фонду відновлення.
«Як домовилися президент Володимир Зеленський та президент Дональд Трамп, я разом із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відновлення США–Україна», — повідомила Свириденко у Facebook.
За її словами, документ є збалансованим та взаємовигідним і може забезпечити успіх як для України, так і для США.
Основні положення угоди
- Контроль та власність залишаються за Україною.
Усі ресурси на території країни та у територіальних водах належать Україні. Тільки українська держава визначає, що і де добувати. Це закріплено у тексті угоди.
- Рівноправне партнерство.
Фонд створюється на паритетних умовах: управління складає 50/50, жодна із сторін немає переважного голосу.
- Державна власність під захистом.
Угода не торкається процесів приватизації чи управління держкомпаніями. «Укрнафта», «Енергоатом» та інші залишаються у власності держави.
- Жодних боргів.
Угода не передбачає боргових зобов'язань перед США. Воно спрямоване на розвиток та економічне посилення обох країн через інвестиції та партнерство.
- Відповідність Конституції та євроінтеграції.
Документ не суперечить українському законодавству та не змінює зовнішньополітичного курсу. Він також надсилає сигнал міжнародним партнерам про надійність довгострокової кооперації з Україною.
- Фонд наповнюється виключно шляхом нових ліцензій.
Йдеться про 50% доходів від нових ліцензій на видобуток корисних копалин, нафти та газу. Раніше розпочаті проєкти до Фонду не входять.
- Мінімум законодавчих змін.
Для запуску Фонду достатньо внести точкові зміни до Бюджетного кодексу. Сама угода підлягає ратифікації Верховною Радою.
- США залучать додаткові інвестиції та технології.
Фонд підтримується агентством DFC і сприятиме притоку інвестицій та технологій від партнерів із США, ЄС та інших країн, які підтримують Україну. Передача інновацій — важливий елемент угоди.
- Податкові гарантії.
Доходи та внески Фонду не підлягають оподаткуванню ні в Україні, ні у США.
Як працюватиме Фонд
США вносять кошти до Фонду, включаючи не лише гроші, а й можливу нову допомогу, наприклад системи ППО. Україна — 50% доходів від нових ліцензій на нових дільницях. Допускаються також додаткові добровільні внески.
Фонд інвестуватиме виключно у проєкти на території України — видобуток, перероблювання, інфраструктура. Усі рішення щодо напрямів інвестицій приймаються спільно. Перші 10 років прибуток не розподіляється — всі кошти спрямовуються на розвиток та відновлення.
За словами Свириденко, угода враховує інтереси обох країн, визнає внесок України у глобальну безпеку та підтверджує довгострокову відданість США питанням української безпеки та відновлення.