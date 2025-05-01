Двоє людей загинули, 15 поранені внаслідок нічної атаки РФ на Одесу

Наслідки нічного обстрілу Одеси російськими безпілотниками. Фото: ОВА

В Одесі через нічну атаку російських БПЛА загинули двоє людей, ще п'ятеро травмовані. Про це у ніч проти четверга, 1 травня, повідомив голова ОВА Олег Кіпер та ДСНС.

Кіпер зазначив, що через атаку дронів пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школу та легкові автомобілі.

«У деяких місцях спалахнули пожежі, їх ліквідують наші рятувальники. Внаслідок удару двоє людей загинули, ще п'ятеро дістали поранень. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу», — написав чиновник у телеграм-каналі.

Він додав, що ліквідація наслідків удару продовжується. На місцях розвертаються намети для додаткової допомоги.

Пізніше у ДСНС повідомили, що в результаті атаки травмовано 15 осіб.