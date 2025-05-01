У Вашингтоні назвали угоду про надра «історичною» і пояснили її значення для країн

Скотт Бессент. Фото із соцмережі Х

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон та Київ підписали «історичну угоду про економічне партнерство» для створення інвестиційного фонду відновлення України. Про це Бессент написав на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

Чиновник зазначив, що це стало можливим «завдяки невпинним зусиллям президента Дональда Трампа щодо досягнення тривалого миру».

Угода «стане реалізацією американських талантів, покращить український інвестиційний клімат та прискорить економічне відродження України», написав він.

Бессент підкреслив, що угода «сигналізує російському керівництву, що адміністрація президента Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній Україні, яка процвітатиме довгий час».

Також міністр фінансів США зазначив, що економічна безпека є запорукою національної безпеки, а його відомство відтепер тісно працюватиме з українським урядом над створенням фонду. Він також закликав «негайно зупинити жорстоку та безглузду війну та припинити вбивства».

Нагадаємо, перший віце-прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в ніч проти 1 травня підтвердила підписання угоди зі США про створення Інвестиційного фонду відновлення.

«Як домовилися президент Володимир Зеленський та президент Дональд Трамп, я разом із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відновлення США–Україна», — повідомила Свириденко у Facebook.

За її словами, документ є збалансованим та взаємовигідним і може забезпечити успіх як для України, так і для США.