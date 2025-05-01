Росія готова обговорити американську присутність на Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція. Фото: ТАСС

Глава «Росатому» Олексій Ліхачов заявив, що РФ може обговорити американську присутність на Запорізькій атомній електростанції в рамках мирних переговорів. Про це повідомляє Інтерфакс.

Олексій Лихачов

«У разі ухвалення політичного рішення керівництвом країни, ми готові обговорити це з американською стороною», — сказав він.

Місяць тому, 28 березня, він називав таку перспективу «ненауковою фантастикою».

«Це ненаукова фантастика. <...> Наш об'єкт, що знаходиться на нашій території, на ньому працюють громадяни Росії, як він може керуватися представником іншої держави?», — заявляв раніше Лихачов.

У російському МЗС тоді виключили передачу ЗАЕС Україні чи будь-якій іншій країні.

Раніше глава МЗС Сергій Лавров заявив, що відповідної пропозиції РФ не отримувала.