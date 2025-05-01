У DeepState розповіли, скільки території України за квітень окупувала Росія

Російські окупанти. Фото: Міноборони РФ

Російські війська за квітень 2025 року окупували 175 квадратних кілометрів території України. Про це повідомили аналітики DeepState.



Загарбники особливо активно провели кінець березня та початок квітня. Відповідно більшість просувань або відбулися в першій половині квітня, або є результатом тих дій.



«Якщо дивитись на основні місця просування, то найбільше ворог просунувся у смузі двох бригад поблизу селища Суха Балка та села Калинове – це орієнтовно 50 квадратних кілометрів або майже третина всіх втрат за місяць. Далі йде несподіване просування біля селища Розлив та села Костянтинопіль, де ворог забрав 43 квадратні кілометри. Просування біля села Катеринівка складає орієнтовно 30 квадратних кілометрів. Сади біля селища Надіївка – ще одна проблемна точка, де ворог просунувся на 11 квадратних кілометрів, а на північ від села Андріївка росіяни окупували 15 квадратних кілометрів. Сумарно на п'ять цих ділянок припадає 85% усіх просувань», – розповіли аналітики.

Нагадаємо, що російська армія просунулася на Покровському та Лиманському напрямках.