Удар по Сумщині: пожежа на об'єкті, пошкоджено 30 будинків

Пожежа на Сумщині через атаку РФ. Фото: ДСНС Сумщини

У ніч на 1 травня російські війська завдали удару по селу Стецьківка Сумської громади, повідомляє ДСНС Сумщини. Унаслідок атаки загорівся промисловий об'єкт.







«Унаслідок влучання було пошкоджено нежитлові будівлі та виникла пожежа. Підрозділи ДСНС ліквідували всі осередки горіння. Інформація про постраждалих не надходила», - йдеться в повідомленні рятувальників.

Пожежа на Сумщині через атаку РФ. Фото: ДСНС Сумщини

Крім того, близько 30 житлових будинків поблизу зазнали пошкоджень через вибухову хвилю - у будівлях вибито вікна, пошкоджено дахи та паркани. Про це повідомив староста Стецьківки Юрій Лисенко в коментарі виданню «Кордон.Медіа».

Нагадаємо, за 30 квітня росіяни поранили одну людину на Донеччині. Також двоє людей загинули та 15 дістали поранення внаслідок нічної атаки окупантів на Одесу.