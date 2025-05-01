Знищення РЕБ під Саками викликало паніку в Криму

Агенти руху «АТЕШ» з-поміж російських військовослужбовців повідомляють про паніку серед окупантів у Криму після успішного удару по російській радіолокаційній станції 96Л6Е в районі населеного пункту Саки 25 квітня.



За їхніми даними, Сили оборони України продовжують цілеспрямовано знищувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) на півострові. Це свідчить про підготовку до можливого масованого удару по військовій інфраструктурі.



Російські військові вже почали вживати заходів щодо термінового укриття решти комплексів, побоюючись подальших атак.

Нагадаємо, 25 квітня БПЛА атакували позиції російського ЗРК С-400 «Тріумф» на околицях міста Саки в окупованому Криму.