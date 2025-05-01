Сіверськодонецька громада хоче отримати державну землю для будівництва житла у Київській області – ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Фото: ЛОВА

Сіверськодонецька громада Луганщини рухається у контексті отримання державної землі у комунальну власність для будівництва житла у Київській області. Про це під час пресконференції повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, для цього необхідне погодження Кабінету міністрів України.



«І робимо це тому, що приймаючі громади не завжди активно йдуть на допомогу, не завжди сприймають наші ініціативи з будівництва житла», – сказав Харченко.

Нагадаємо, що Росія може забрати в українців понад 250 000 об'єктів нерухомості на окупованих територіях.