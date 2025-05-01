У Донецьку відстежують замовлення чоловіків призовного віку

Активісти руху «Жовта Стрічка» з окупованого Донецька повідомляють про новий спосіб стеження за місцевими жителями.



За їхньою інформацією, служби доставки на тимчасово окупованих територіях отримали розпорядження фіксувати адреси, куди оформляються замовлення на ім'я чоловіків мобілізаційного віку.



Списки таких адрес передаються в окупаційну військову комендатуру для можливого примусового призову.



Активісти радять чоловікам на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) не оформлювати замовлення на своє ім'я та повідомляти про такі випадки рух.

Нагадаємо, Пушилін наказав призивати чоловіків 18-30 років ТОТ Донеччини в армію РФ.