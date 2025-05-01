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Вранці росіяни знову обстріляли Костянтинівку

01 травня 2025, 11:12

Вранці росіяни знову обстріляли Костянтинівку

Стовп диму піднімається у Костянтинівці після російського авіаудару 1 травня. Фото: Типова Костянтинівка/Telegram Стовп диму піднімається у Костянтинівці після російського авіаудару 1 травня. Фото: Типова Костянтинівка/Telegram

У четвер, 1 травня, приблизно о 10:30, російські окупаційні війська знову завдали авіаудару по місту Костянтинівка Донецької області. Про це у соціальних мережах пишуть місцеві жителі.

Також у пабликах з'явилися фото стовпа диму, що піднімається після атаки.

Наразі немає офіційної інформації про постраждалих і руйнування внаслідок чергового російського удару.

Раніше повідомлялося, що 28 квітня у першій половині дня російські окупанти завдали ударів по місту Костянтинівка Донецької області. Було зафіксовано два влучання по  місту з артилерії. Пошкоджено сім приватних будинків та лінію електромережі. Внаслідок обстрілу у власному будинку загинула одна людина.

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