Вночі росіяни обстріляли Дружківську громаду: під удар потрапили два селища

У ніч проти 1 травня російські окупаційні війська обстріляли два селища Дружківської громади Донецької області. Про це сьогодні вранці повідомив начальник міської військової адміністрації Андрій Панков.

«Вночі під обстріл потрапили селища Торське та Райське. На щастя, обійшлося без постраждалих», — написав він у соцмережі.

Нагадаємо, сьогодні вранці близько 10:30 росіяни в черговий раз обстріляли Костянтинівку Донецької області. Наразі немає інформації про постраждалих та руйнування.