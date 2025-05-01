ЗСУ знищили одну з ключових російських систем ППО: її вартість – 45 мільйонів доларів

Удар по російському ЗРК «Бук-М3». Фото: кадр із відео

15-та бригада артилерійської розвідки ЗСУ виявила, а суміжні підрозділи знищили російський сучасний ЗРК «Бук-М3» із боєкомплектом на Східному напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Внаслідок влучання почалася детонація БК цього комплексу.



«Кожен подібний вибух та знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії — це зниження здібностей ворога на полі бою протягом тривалого часу», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».



«Бук-М3» – одна з ключових систем ППО російських військ. Орієнтовна вартість такого ЗРК – близько 45 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили кілька БМП з піхотою та зупинили атаку російських військ на Новопавлівському напрямку.