ЗСУ показали, як окупант проспав атаку і був добитий дроном

Під час штурмових дій українські десантники зіткнулися з типовою «російською тактикою». Як повідомляє офіційний канал Десантно-штурмових військ ЗСУ, один з окупантів у момент атаки перебував у стані «глибокого сну» — просто кажучи, був п'яний і не виконував завдання спостереження.
Оператори БПЛА ЗСУ зафіксували, як його командир намагався привести підлеглого до тями «бойовим злагодженням» — ударами ногами та прикладом автомата.
Однак росіяни настільки захопилися «внутрішніми розбірками», що українські оператори не витримали й завершили сцену точним скиданням із дрона.
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