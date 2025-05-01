ЗСУ показали, як окупант проспав атаку і був добитий дроном

Скидання з БпЛА на окупанта. Фото: кадр із відео

Під час штурмових дій українські десантники зіткнулися з типовою «російською тактикою». Як повідомляє офіційний канал Десантно-штурмових військ ЗСУ, один з окупантів у момент атаки перебував у стані «глибокого сну» — просто кажучи, був п'яний і не виконував завдання спостереження.



Оператори БПЛА ЗСУ зафіксували, як його командир намагався привести підлеглого до тями «бойовим злагодженням» — ударами ногами та прикладом автомата.



Однак росіяни настільки захопилися «внутрішніми розбірками», що українські оператори не витримали й завершили сцену точним скиданням із дрона.