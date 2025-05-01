США можуть запровадити 500-відсоткові тарифи проти РФ та її союзників, якщо Путін не погодиться на мир з Україною — Bloomberg

Американський сенатор Ліндсі Грем. Фото: Euronews

Сполучені Штати Америки можуть запровадити 500-відсоткові тарифи проти Росії та її союзників, якщо Кремль не розпочне переговори про припинення війни. Про це пише американське видання Bloomberg із посиланням на сенатора Ліндсі Грема.

За його словами, законопроект підтримують 72 сенатори.

«Санкції включатимуть 500-відсоткові тарифи на імпорт із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ чи уран. Крім того, громадянам США заборонять набувати російських державних боргових зобов'язань», — пише Bloomberg.

Підтримка законопроекту перевищила критичний поріг у 60 співавторів, пише The Wall Street Journal з посиланням на заяву Грема. Серед них лідер республіканської більшості в сенаті Джон Тьюн і лідер демократів Чак Шумер. Цього достатньо, щоб проект закону пройшов у сенаті.

Грем очікує, що до кінця тижня законопроект матиме принаймні 67 співавторів, що дозволить подолати можливе вето президента США Дональда Трампа.

Зазначається, що двопартійний законопроект про первинні та вторинні санкції проти Росії серед іншого передбачає мита у розмірі 500% на імпорт із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ чи уран. Також маються на увазі санкції проти будь-якої країни, яка купує уран із Росії.

Крім того, проект закону включає заборону фінансовим установам США інвестувати в організації, пов'язані з російським урядом, а громадянам США заборонять купувати російські держоблігації.

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