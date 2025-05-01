F-16 ЗСУ збив «Шахед» над Хмельниччиною: відео удару

Момент знищення «Шахеда». Фото: кадр із відео

Уранці 1 травня в мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент знищення російського дрона-камікадзе «Шахед» українським винищувачем F-16 над Хмельницькою областю. Кадри опублікував Telegram-канал «Скадовський Захисник».

За даними Центру моніторингу ворожої авіації Monitor, у ніч на 1 травня Силами оборони України було знищено:

74 зі 170 ударних та імітаційних БпЛА типів «Шахед-Герань» і «Гербера»;

0 із 5 балістичних ракет 9М723 ОТРК «Іскандер-М».

Крім того, 68 БпЛА різних типів були втрачені через активний вплив українських засобів РЕБ, технічні несправності або вичерпання палива.



Усього за ніч вдалося знешкодити 142 зі 175 повітряних цілей — це 81,1% від запущених засобів ураження.







Також протягом доби авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ завдали ударів по дев'яти районах зосередження живої сили та техніки ворога, одному засобу ППО, одній артсистемі та трьом пунктам управління.



Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 11 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони та 139 автомобілів окупантів.