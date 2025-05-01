Білий дім розблокував продаж зброї Україні після укладання угоди з надр

Після підписання угоди про корисні копалини Білий дім розблокував продаж американської зброї Україні. Фото: Euronews

Після укладання угоди з корисних копалин Білий дім розблокував комерційний продаж зброї в Україну. Про це повідомляє видання Kyiv Post із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що адміністрація Трампа схвалила постачання зброї Києву на суму 50 мільйонів доларів через прямий комерційний продаж за програмою DCS.

Що буде продано Києву, не уточнюється.

Раніше Володимир Зеленський заявляв про намір України закупити у США системи ППО та озброєння на суму 30–50 мільярдів доларів як гарантію майбутньої безпеки.

З 2015 до 2023 року США надали Україні за гроші товарів військового призначення на майже 1,6 мільярда доларів. Після інавгурації Трампа продаж озброєнь та військових послуг було припинено.

Нагадаємо, раніше американський сенатор Ліндсі Грем попередив, що Сполучені Штати Америки можуть запровадити 500-відсоткові тарифи проти Росії та її союзників, якщо Кремль не розпочне переговори про припинення війни.