Російська авіація скинула авіабомби на Мирноград: обрушилася частина дев'ятиповерхівки, є загибла

Наслідки удару по Мирнограду. Фото: Донецька обласна прокуратура

1 травня о 00:30 російські війська скинули три авіабомби КАБ-250 із модулем УМПК на місто Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



У зоні ураження опинилися багатоквартирні будинки. Один зі снарядів влучив у дев'ятиповерхівку. На жінку 43 років, яка знаходилася у власній квартирі, обрушилася залізобетонна плита. Вона загинула.



Крім того, о 06:30 окупанти обстріляли селище Новоекономічне Покровського району. Внаслідок атаки загинув 51-річний чоловік. Його дружина 52 років отримала осколкові поранення. Тип озброєння встановлюється.



Пошкоджені дев'ять багатоповерхівок та приватні будинки.

Нагадаємо, що російські окупанти за добу поранили одного жителя Донецької області.