СБУ запобігла замаху на Сергія Стерненка

Затримана за напад на волонтера Сергія Стерненка. Фото: СБУ

Служба безпеки України запобігла замаху на відомого активіста та волонтера Сергія Стерненка, повідомила пресслужба відомства.



За інформацією СБУ, сьогодні на Стерненка було скоєно збройний напад. Завдяки професійним та оперативним діям силовиків нападницю затримано на місці.



Сам Сергій Стерненко повідомив у своєму Telegram-каналі: «Поранений. Все ок, загрози життю немає».



На місці тривають оперативно-слідчі заходи. СБУ пообіцяла повідомляти подробиці пізніше.