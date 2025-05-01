ЗСУ за квітень відбили у російської армії понад сотню позицій на фронті – Сирський

Український військовий. Фото: 78-й десантно-штурмовий полк ЗСУ

Квітень був ще одним важким місяцем війни. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



Однак, за його словами, ЗСУ утримали стійкість оборони, не допустили критичних втрат та проривів росіян.



«Основні зусилля зосереджуємо на стримуванні російського агресора на загрозливих напрямках, якими насамперед є Сумський та Курський, Покровський, Новопавлівський. При цьому використовуємо тактику активної оборони: завдяки таким діям наші воїни протягом місяця відновили 115 позицій. Активно працюють наші артилерія, авіація, безпілотні системи та інші складові комплексного вогневого ураження. Так, засобами DeepStrike у квітні уражені 62 цілі на території Росії – знищуємо військові об'єкти, підриваємо можливості ВПК агресора», – розповів Сирський.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили одну з ключових російських систем ППО, її вартість – 45 мільйонів доларів.