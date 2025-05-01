Запрошення із зображенням колони 1-го Українського фронту отримали гості параду Перемоги у Москві

Гості параду Перемоги у Москві отримали запрошення із зображенням колони 1-го Українського фронту

Для обкладинки офіційного запрошення на військовий парад на честь 80-річчя Перемоги використали картину «Парад Перемоги», на якій зображено колону бійців та командирів 1-го Українського фронту. При цьому назва фронту було закрито словом «Запрошення». Про це повідомляє телеграм-канал «Агентство. Новини».

Зазначається, що фотографію запрошення виклав телеграм-канал «Ви слухали Маяк».

«Оформлення цьогорічного запрошення сильно відрізняється за стилістикою від того, що було в попередні роки. Цього року обкладинка яскравіша і конкретніша — на ній зображено конкретне з'єднання», — йдеться у повідомленні.

Незвичайним є і вибір саме 1-го Українського фронту для оформлення. Протягом останніх років російське керівництво та пропаганда заперечували українську державність. Україну, наприклад, викреслили з республік СРСР, що боролися з фашизмом, на сайті до 80-річчя Перемоги, але після скандалу повернули.

Крім того, 1-й Український фронт був не єдиним з'єднанням, яке брало участь у остаточному розгромі фашистської Німеччини. Наприклад, взяття Рейхстагу і встановлення радянського прапора на ньому — здійснили бійці 1-го Білоруського фронту.

«Але саме 1-й Український фронт у 1943-1944 роках брав участь у звільненні низки територій на сході та заході Української РСР, включаючи Київ. Саме як “звільнення“, що відбувається в Україні, зараз подає російська пропаганда», — зазначає канал.

Це не перший випадок використання військових 1-го Українського фронту у державній російській пропаганді. Кілька днів тому Кремль та пов'язані з ним телеграм-канали символічно порівнювали зустріч спецпосланника президента США Стіва Уіткоффа з Володимиром Путіним із «зустрічею на Ельбі» перед Перемогою 1945 року.

При цьому вони використали фотографію, на якій з лейтенантом Армії США Вільямом Робертсоном обіймається лейтенант Олександр Сільвашко, який народився на Черкащині. Фото зроблено у квітні 1945 року, коли солдати 1-го Українського фронту зустрілися з військами армії США на річці Ельба у районі німецького міста Торгау.

Картину «Парад Перемоги» написав художник Ігор Радоман у 1985 році.