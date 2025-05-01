Повітряні сили ЗСУ за квітень знищили 2332 цілі в небі

Протягом квітня 2025 року підрозділами протиповітряної оборони Сил оборони України знищено 2332 повітряні цілі. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Зокрема, було збито:
Крім того, авіацією Повітряних Сил за квітень здійснено понад 610 вильотів, з них:
Унаслідок роботи української авіації було знищено 326 цілей, а також уражено командні пункти, логістичні об'єкти та скупчення живої сили й техніки противника.
«Б'ємо ворога в небі та на землі! Разом — до перемоги!» - зазначається в повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.
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