Повітряні сили ЗСУ за квітень знищили 2332 цілі в небі

Пілот українського винищувача. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Протягом квітня 2025 року підрозділами протиповітряної оборони Сил оборони України знищено 2332 повітряні цілі. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зокрема, було збито:

38 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ

7 балістичних ракет «Іскандер-М / KN-23»

13 крилатих ракет «Калібр»

3 крилаті ракети «Іскандер-К»

4 керовані авіаційні ракети Х-59 / Х-69

1214 ударних БпЛА типу Shahed

689 розвідувальних БпЛА

364 БпЛА інших типів

Крім того, авіацією Повітряних Сил за квітень здійснено понад 610 вильотів, з них:

близько 330 — на винищувальне авіаційне прикриття

понад 200 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ

Унаслідок роботи української авіації було знищено 326 цілей, а також уражено командні пункти, логістичні об'єкти та скупчення живої сили й техніки противника.



«Б'ємо ворога в небі та на землі! Разом — до перемоги!» - зазначається в повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.