Зеленський запровадив санкції проти колишнього радника голови ОП Арестовича

Олексій Арестович. Фото: hromadське

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки та оборони країни щодо застосування персональних санкцій, повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що всього обмеження введено проти 76 осіб та 81 компанії. Серед інших у списки санкцій включили колишнього радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, який виїхав з України.

У середині квітня Арестович критикував українську владу за санкції РНБО проти журналістів та бізнесменів. Зокрема, він заявив, що санкції нібито перетворилися на інструмент розправи над політичними опонентами.

Олексій Арестович у січні 2023 року залишив посаду радника глави Офісу президента України після того, як припустив, що російську ракету, яка зруйнувала житловий будинок у Дніпрі, збила українська ППО.

В Україні проти Арестовича порушили дві кримінальні справи — одну за «пропаганду насильства» (через його слова про жінок у відео), другу — за лжесвідчення (через конфлікт із депутатом Верховної ради з приводу російської мови).

У Росії Арестович звинувачується у публічних закликах до тероризму та поширення «фейків» про російську армію. Його включили до переліку «терористів та екстремістів» Росфінмоніторингу та заочно заарештували.