Росія представила РЕБ-станцію «Штора» для боротьби з дронами

Росіяни показали свою нову станцію РЕБ «Штора» К-12/700 на військовій виставці Securika Moscow. Про це повідомляється в блозі пілотів Повітряних сил ЗСУ «Соняшник».
За словами виробників, пристрій здатний захищати від прольотів дронів у радіусі від 2,5 до 5 кілометрів залежно від рельєфу. Його можна встановити як на стаціонарні об'єкти, так і на рухому техніку.
Станцію тестували кілька місяців тому - вона з'явилася як відповідь на зростаючу потребу російських військ на фронті. Також стверджується, що кілька таких «Штор» уже використовуються на лінії бойового зіткнення.
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