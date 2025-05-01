Росія представила РЕБ-станцію «Штора» для боротьби з дронами

РЕБ «Штора» К-12/700. Фото: тг-канал Соняшник

Росіяни показали свою нову станцію РЕБ «Штора» К-12/700 на військовій виставці Securika Moscow. Про це повідомляється в блозі пілотів Повітряних сил ЗСУ «Соняшник».



За словами виробників, пристрій здатний захищати від прольотів дронів у радіусі від 2,5 до 5 кілометрів залежно від рельєфу. Його можна встановити як на стаціонарні об'єкти, так і на рухому техніку.



Станцію тестували кілька місяців тому - вона з'явилася як відповідь на зростаючу потребу російських військ на фронті. Також стверджується, що кілька таких «Штор» уже використовуються на лінії бойового зіткнення.