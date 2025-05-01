У прифронтовому Покровську залишаються вже менше 2000 людей – МВА

Покровськ. Фото: 93-тя механізована бригада ЗСУ

У місті Покровськ Донецькою станом на 1 травня залишаються 1995 людей. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



За його словами, у квітні евакуювали 395 людей із міста.



«Але є й сумна статистика: у місті Покровськ за квітень місяць загинули 13 людей, а 23 – отримали поранення. Це жахлива статистика», – сказав Добряк.

Нагадаємо, що Росія зосередила основні зусилля на Покровському напрямку та намагається вийти на кордон Дніпропетровської області.