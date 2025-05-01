Жителя Донеччини засудили за допомогу ФСБ: окупанти обіцяли 50 тисяч рублів, але не заплатили

Жителя міста Білозерське на Донеччині засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у листопаді 2024 року чоловік, який працював на вугільному підприємстві, почав співпрацювати із представником ФСБ РФ. Підтримуючи вторгнення Росії, він погодився збирати інформацію про позиції українських військ на Покровському напрямі. Зв'язок із куратором він тримав через Telegram, використовуючи телевізійну приставку.

Протягом двох місяців засуджений передавав координати розміщення техніки та особового складу ЗСУ. Для цього він використовував програму Google Maps, робив скріншоти та відправляв їх своєму вербувальнику. Особливу увагу він приділяв адміністративним будинкам та об'єктам громадянської інфраструктури Добропільської громади.

За виконану «роботу» чоловікові пообіцяли винагороду у розмірі 50 тисяч російських рублів (приблизно 21 тисяча гривень), однак грошей він так і не отримав.

До винесення вироку він перебував під вартою.



Раніше контррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів російської військової розвідки (ГРУ), які діяли у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Також Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру у державній зраді двом колишнім співробітникам незаконно створеної «виправної колонії» в окупованому Маріуполі.