Подоляк: нова угода із США робить Україну рівним партнером, а не боржником

Підписання угоди між Україною та США щодо створення інвестиційного фонду відновлення стало стратегічним досягненням, яке зміцнює позиції України на міжнародній арені. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, документ не містить жодних зобов'язань щодо відшкодування раніше наданої військової допомоги і, навпаки, відкриває шлях для нових постачань американського озброєння, включаючи системи ППО. Їхня вартість буде врахована в рамках спільного фонду.

«Підписано історичну угоду про спільне зі США використання українських ресурсів у сфері видобутку корисних копалин. Це стратегічне досягнення підтверджує, що Україна буквально здобула право говорити на рівних із наддержавами. Жодних "боргів". Угода не містить жодних зобов'язань щодо компенсації вартості попередньої військової допомоги США», — наголосив Подоляк у соцмережі Х.

Він зазначив, що угода також визнає курс України на європейську інтеграцію, а корисні копалини – нафта, газ, літій та інше – залишаються у власності української держави. Щобільше, «жорсткі вимоги» із попередніх версій документа були повністю відхилені.

Усі доходи від реалізації проєктів будуть реінвестовані в економіку України щонайменше до 2034 року, додав Подоляк.

За його словами, ключовим результатом угоди стало те, що США офіційно стали співінвестором України. На його переконання, Москві не вдалося продати мінерали окупованого Донбасу Америці.

«Москва програла: спроба Путіна запропонувати США частку в мінеральних багатствах окупованого Донбасу провалилася», — резюмував він.

Угода була підписана у Вашингтоні першим віцепрем'єром — міністром економіки України Юлією Свириденком та міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Міністр фінансів США заявив, що Вашингтон та Київ підписали «історичну угоду про економічне партнерство» для створення інвестиційного фонду відновлення України.