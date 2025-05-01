ЗМІ: Волтц і Вонг залишають Білий дім — Трамп не зажадав відставки, але «урок засвоєно»

Майк Волтц. Фото: cnn.com

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц та його заступник Алекс Вонг залишать свої посади у Білому домі. Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела в адміністрації.



За даними видання, відставка Волтца стала наслідком інциденту із витоком конфіденційної інформації. У березні він помилково додав у закритий чат до Signal журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга, розкривши внутрішні обговорення можливого військового удару США по хуситах у Ємені.



«У березні Волтц потрапив під пильну увагу після того, як створив чат у Signal і помилково включив до нього Джеффрі Голдберга з The Atlantic, розкриваючи обговорення з високопоставленими чиновниками національної безпеки щодо планів військового удару по цілях хуситів у Ємені... Після того, як Волтц за повідомленнями чи варто йому йти у відставку, але Трамп не просив зробити це. Публічно Трамп висловив свою підтримку Волтцу, назвавши його гарною людиною, яка засвоїла урок», — пише CBS News.



Джерела Fox News також підтвердили, що Волтца і Вонга було звільнено в четвер.



Президент Дональд Трамп провів зустріч із членами свого кабінету у середу, після того, як у вівторок відзначив 100 день свого перебування на посаді, і Волтц був присутній на цій зустрічі.



Видання Politico, посилаючись на джерела, пише, що Волтца на посаді радника з національної безпеки США може замінити спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф.



Алекс Вонг обіймав посаду заступника радника з нацбезпеки в адміністрації Трампа, а раніше працював у Держдепартаменті США, займаючись питаннями Східної Азії. Він також був залучений до переговорів щодо підготовки історичного саміту між Дональдом Трампом та Кім Чен Ином.

Алекс Вонг. Фото: wikipedia.org