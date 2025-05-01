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Зеленський прокоментував замах на Стерненка, у мережі з'явилося відео нападу

01 травня 2025, 19:46

Зеленський прокоментував замах на Стерненка, у мережі з'явилося відео нападу

Зеленський прокоментував замах на Стерненка, у мережі з'явилося відео нападу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Служба безпеки України затримала жінку, яка напала на волонтера Сергія Стерненка. За його словами, всі обставини інциденту будуть оприлюднені після завершення розслідування.

«Голова Служби безпеки України доповів про розслідування обставин нападу на волонтера Сергія Стерненка. Служба безпеки України затримала нападницю — оперативно, дякую за це. Усі факти щодо нападу будуть представлені суспільству», — зазначив Зеленський у вечірньому зверненні.

Раніше СБУ заявила про запобігання замаху на Стерненка. За даними відомства, у четвер на волонтера було скоєно напад із застосуванням вогнепальної зброї. Завдяки оперативним діям нападницю було затримано на місці злочину.

«Сьогодні на нього було скоєно замах із вогнепальної зброї. Завдяки професійним і миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці», — повідомили в СБУ.

Сергій Стерненко згодом розповів, що переніс операцію.

«Українська правда» опублікувала відео замаху на Стерненка. На відео з камери спостереження видно, що жінка підстерегла волонтера.

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