Під вогнем дронів: «Білий янгол» евакуює жителів Покровська

Поліцейські евакуаційної групи «Білий янгол» продовжують рятувати людей із обстрілюваного Покровська. Як повідомили в поліції Донецької області, під час чергового рейсу вдалося евакуювати вісьмох мешканців, серед них — поранений чоловік, а також двох собак і кількох котів.



«Тактика “двоє біжить — двоє прикриває” дозволила без втрат дістатися до укриття й вивести людей у безпечне місце», — повідомили в поліції.



Перша зупинка — мікрорайон Лазурний, де не вцілів жоден будинок. З підвалу в укрите авто евакуювали шістьох людей з котами.



Друга локація — мікрорайон Шахтарський. Там групу виявив ворожий дрон, довелося перечекати загрозу в під’їзді. Потім евакуювали літню жінку — колишню вчительку фізики. Разом із нею вивезли двох вірних песиків — Оззі та Казбека.



У Покровську, як і раніше, залишаються близько двох тисяч мирних жителів.

Попри заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята, російські окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій та зосередили основні зусилля на Покровському напрямі.