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Під вогнем дронів: «Білий янгол» евакуює жителів Покровська

01 травня 2025, 20:30

Під вогнем дронів: «Білий янгол» евакуює жителів Покровська

Поліцейські евакуаційної групи «Білий янгол» продовжують рятувати людей із обстрілюваного Покровська. Як повідомили в поліції Донецької області, під час чергового рейсу вдалося евакуювати вісьмох мешканців, серед них — поранений чоловік, а також двох собак і кількох котів.

«Тактика “двоє біжить — двоє прикриває” дозволила без втрат дістатися до укриття й вивести людей у безпечне місце», — повідомили в поліції.

Перша зупинка — мікрорайон Лазурний, де не вцілів жоден будинок. З підвалу в укрите авто евакуювали шістьох людей з котами.

Друга локація — мікрорайон Шахтарський. Там групу виявив ворожий дрон, довелося перечекати загрозу в під’їзді. Потім евакуювали літню жінку — колишню вчительку фізики. Разом із нею вивезли двох вірних песиків — Оззі та Казбека.

У Покровську, як і раніше, залишаються близько двох тисяч мирних жителів.

Попри заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята, російські окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій та зосередили основні зусилля на Покровському напрямі.

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