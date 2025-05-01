Зеленський про введені санкції: обмежимо постачальників, колаборантів та рупори Кремля

Президент України Володимир Зеленський повідомив про введення нових санкційних заходів проти осіб та компаній, причетних до обслуговування військової машини Росії, окупації українських територій та ведення антиукраїнської пропаганди.



«Перший (пакет санкцій — ред.) — це 36 компаній та 5 фізичних осіб, які працюють у різних юрисдикціях: не лише у російській, але обслуговують саме російське військове виробництво. Зокрема, це постачальники титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, у машинобудуванні. Частина вже під санкціями партнерів. Загалом, синхронізуємо наш санкційний тиск і санкції миру проти Росії за війну», — заявив Зеленський.



Другий пакет санкцій охоплює 106 суб'єктів, які, за словами глави держави, забезпечують присутність російських військ у Криму, а також на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, включаючи логістику та постачання для армії РФ.



«Третій санкційний пакет — це 9 осіб, з них 7, на жаль, мають громадянство України, які пов'язали свою долю з пропагандою на користь російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та наш захист у війні. Працюємо, щоб у юрисдикціях партнерів було підтримано обмеження для цих та інших підсанкційних осіб», — додав Зеленський.



Він також доручив підготовку нових кроків санкцій.



Раніше повідомлялося, що президент підписав укази про введення в дію рішення РНБО про санкції проти 76 фізичних та 81 юридичної особи. Серед інших у списки санкцій включили колишнього радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, який виїхав з України. Блогер Мирослав Олешко, «військор» Анастасія Кашеварова, Олександр Семченко та політолог Кость Бондаренко також опинилися під санкціями РНБО.

Раніше до списку санкцій потрапили 20 російських діячів культури. Серед них — актриса Ірина Апексімова, актор Віталій Гогунський, актор та виконавець Микита Джигурда, співак Ярослав Дронов (Shaman), режисер Єгор Кончаловський, дресувальник Юрій Куклачов, актори Оскар Кучера, Євген Миронов та Олександр Панкратов-Чорний, артист балета Ігор Сукачов, балетний артист Микола Цискарідзе та репер Роман Чумаков (Жиган).



