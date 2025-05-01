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США призначили нового посла в Україні — Джулію Девіс

01 травня 2025, 21:35

США призначили нового посла в Україні — Джулію Девіс

США призначили нового посла в Україні — Джулію Девіс
Джулія Девіс стане новою посланницею Сполучених Штатів в Україні. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс на брифінгу 1 травня.

Зараз Девіс обіймає посаду тимчасової повіреної у справах США в Республіці Кіпр. Раніше вона була спеціальною посланницею з питань Білорусі та представляла США у Вільнюсі, Литва.

У 2020 році Девіс була затверджена як перша посолка США в Білорусі після 12-річної перерви. Також вона обіймала посаду заступниці помічника держсекретаря США з питань Західної Європи та ЄС у Бюро у справах Європи та Євразії. Девіс також працювала заступницею постійного представника США при НАТО.

Державний департамент США офіційно підтвердив відставку посла США в Україні Бріджіт Брінк 10 квітня. Бріджіт Брінк була призначена на посаду у травні 2022 року, невдовзі після відновлення роботи американського посольства у Києві під час повномасштабної війни.

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