Трамп розповів, яку посаду тепер займатиме звільнений радник Волтц

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Державного секретаря Марко Рубіо виконуватиме обов'язки тимчасового радника з національної безпеки, радника з національної безпеки Майка Волтца призначено послом в ООН.



«Мені приємно оголосити, що я висуваю кандидатуру Майка Волтца на посаду наступного посла Сполучених Штатів в ООН. З того часу, як він був у військовій формі на полі бою, в Конгресі та на посаді мого Радника з національної безпеки, Майк Волтц завзято працював над тим, щоб ставити інтереси нашої країни на перше місце. Я знаю, що він робитиме те саме на своїй новій посаді», — написав він у соцмережі Truth Social.



Трамп повідомив, що державний секретар Марко Рубіо виконуватиме обов'язки радника національної безпеки.

Як повідомлялося раніше, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц та його заступник Алекс Вонг залишать свої посади у Білому домі.