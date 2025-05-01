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Трамп розповів, яку посаду тепер займатиме звільнений радник Волтц

01 травня 2025, 21:47

Трамп розповів, яку посаду тепер займатиме звільнений радник Волтц

Трамп розповів, яку посаду тепер займатиме звільнений радник Волтц

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Державного секретаря Марко Рубіо виконуватиме обов'язки тимчасового радника з національної безпеки, радника з національної безпеки Майка Волтца призначено послом в ООН.

«Мені приємно оголосити, що я висуваю кандидатуру Майка Волтца на посаду наступного посла Сполучених Штатів в ООН. З того часу, як він був у військовій формі на полі бою, в Конгресі та на посаді мого Радника з національної безпеки, Майк Волтц завзято працював над тим, щоб ставити інтереси нашої країни на перше місце. Я знаю, що він робитиме те саме на своїй новій посаді», — написав він у соцмережі Truth Social.

Трамп повідомив, що державний секретар Марко Рубіо виконуватиме обов'язки радника національної безпеки.

Як повідомлялося раніше, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц та його заступник Алекс Вонг залишать свої посади у Білому домі.

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Варто зазначити, що за часів Трампа США дистанціювалися від ключових ініціатив і обмежили фінансування кількох проєктів ООН.

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