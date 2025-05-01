Головне за день: США та Україна підписали угоду про надра. Атака на Одесу

Політика



Україна та США підписали угоду про мінерали. Документ охоплює 57 видів мінералів, у ньому також згадується військова підтримка США. Угода встановлює політичні рамки, а технічні деталі мають бути прописані окремою угодою. США надаватимуть зброю, а Україна — ліцензії на нові родовища, доходи яких надсилатимуть до загального фонду.



Після укладання угоди з корисних копалин Білий дім розблокував комерційний продаж зброї в Україну.



За словами спецпредставника Трампа Кіта Келлога, Україна погоджується піти на територіальні поступки РФ для врегулювання конфлікту в Україні. США також готові частково погодитись на територіальні вимоги Росії.



Голова "Росатому" Олексій Ліхачов заявив, що РФ може обговорити американську присутність на Запорізькій атомній електростанції в рамках мирних переговорів.



Президент України Володимир Зеленський повідомив про введення нових санкційних заходів проти осіб та компаній, причетних до обслуговування військової машини Росії, окупації українських територій та ведення антиукраїнської пропаганди. До списку санкцій увійшли колишній радник голови Офісу президента Олексій Арестович, політолог Кость Бондаренко, «військор» Анастасія Кашеварова, Олександр Семченко та ще 76 осіб.



Суспільство



У Покровську станом на 1 травня залишаються 1995 людей. За словами голови Покровської ГВА Сергія Добряка, у квітні евакуювали 395 людей із міста.



Сіверськдонецька громада хоче отримати державну землю для будівництва житла у Київській області.



На окупованій території Луганської області затримано чоловіка, якого звинуватили в участі в батальйоні "Айдар".



Бойові дії



В Одесі через нічну атаку російських БПЛА загинули двоє людей, ще п'ятеро травмовані. Російська авіація скинула авіабомби на Мирноград, загинула жінка, обвалилася частина дев'ятиповерхівки. Окупанти також вдарили по критичній інфраструктурі Костянтинівки, є серйозні ушкодження. У ніч на 1 травня російські війська завдали удару по селу Стецьківка Сумської громади, спалахнув промисловий об'єкт, 30 будинків.



Російські війська за квітень 2025 року окупували 175 квадратних кілометрів на території України, повідомили аналітики DeepState.