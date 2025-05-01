У донецькому селищі чоловік загинув на городі під час вибуху, ще 8 людей поранено

У донецькому селищі Старомихайлівка чоловік загинув під час вибуху на присадибній ділянці, ще 8 людей постраждали. Про це повідомили в окупаційній адміністрації ДНР.



В окупованому селищі на присадибній ділянці на вулиці Комарова загинув 63-річний чоловік. У «ДНР» стверджують, що чоловік натрапив на міну.



Також поранення різного ступеня тяжкості дістали дев'ять осіб: чоловіки 82, 39 та 38 років, а також жінки 83, 69, 59, 57 та 32 років.



Крім того, у полі між Красногорівкою та селом Зоряне постраждав 55-річний тракторист — під час проведення земляних робіт стався вибух, внаслідок чого він отримав численні осколкові поранення.