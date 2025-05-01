РФ атакувала Запоріжжя безпілотниками: горять будинки, люди — під завалами

Російські дрони атакували Запоріжжя та Запорізьку область, повідомляє начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Одна людина загинула.

«61-річний чоловік загинув унаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Є люди під завалами. Є поранені», — написав Федоров.

Станом на 23.00 було відомо про трьох поранених.



Сталося кілька пожеж.

Як повідомлялося, 1 травня о 10:40 російські окупанти керованою авіабомбою ФАБ-250 завдали удару по території підприємства критичної інфраструктури в Костянтинівській громаді Донецької області.