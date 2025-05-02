Безпілотники вночі масовано атакували окупований Крим: під ударами були кілька військових аеродромів

Вночі 2 травня безпілотники атакували окупований Крим. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Кримський вітер».
Вибухи пролунали у Севастополі, Сімферополі, Саках, Армянську, Джанкої, Гвардійському та Новофедорівці. Під ударами були військові аеродроми «Кача», «Бельбек», «Гвардійське» та «Саки». Місцеві жителі повідомляли про можливі «прильоти» по цих об'єктах. Також були повідомлення про вибухи у районі складів боєприпасів у Гвардійському.
Рух автотранспорту Керченським мостом був перекритий.
Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив масовану атаку БПЛА і заявив, що російська ППО відбивала удари над морем у районі Херсонесу, Севастопольської бухти, Качі та Балаклави.
У Міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито збила 89 дронів над Кримом.
Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, скільки техніки та солдатів Росія втратила за квітень на Донбасі та Харківщині.