Безпілотники вночі масовано атакували окупований Крим: під ударами були кілька військових аеродромів

Наслідки масованої атаки на окупований Крим. Фото: кадр із відео

Вночі 2 травня безпілотники атакували окупований Крим. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Кримський вітер».



Вибухи пролунали у Севастополі, Сімферополі, Саках, Армянську, Джанкої, Гвардійському та Новофедорівці. Під ударами були військові аеродроми «Кача», «Бельбек», «Гвардійське» та «Саки». Місцеві жителі повідомляли про можливі «прильоти» по цих об'єктах. Також були повідомлення про вибухи у районі складів боєприпасів у Гвардійському.



Рух автотранспорту Керченським мостом був перекритий.



Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив масовану атаку БПЛА і заявив, що російська ППО відбивала удари над морем у районі Херсонесу, Севастопольської бухти, Качі та Балаклави.



У Міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито збила 89 дронів над Кримом.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, скільки техніки та солдатів Росія втратила за квітень на Донбасі та Харківщині.