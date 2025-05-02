Іноземець отримав довічне за 11 убивств в Україні

Іноземця, причетного до серії жорстоких убивств в Україні, засудили до довічного ув'язнення. Про це повідомляє Нацполіція.
Ідеться про 39-річного громадянина Узбекистану, який скоїв 11 убивств на території Харківської та Київської областей у період із 2018 по 2024 рік. Серед його жертв - громадяни України, Узбекистану, Литви та Грузії віком від 35 до 81 року.
«Злочинець входив у довіру до людей, розпивав із ними алкоголь, а потім вбивав - душив або забивав камінням. Після цього він заволодівав їхнім майном, хоча, за даними слідства, максимальна "здобич" становила лише 5000 гривень і мобільний телефон за 1600 грн», - ідеться в заяві правоохоронців.
Одному з постраждалих вдалося вижити: зловмисник спробував вбити його, але був зляканий мешканцями. Чоловік залишився живим, хоча отримав важкі травми, і дав свідчення поліції. Злочинця затримали на початку 2024 року після вбивства продавчині квіткового магазину в Києві.
Він завоював її довіру, інсценувавши розбій, а потім повернувся вночі й завдав їй 34 ножових поранення. Камера спостереження зафіксувала момент нападу. Під час допиту затриманий зізнався не тільки в цьому вбивстві, а й в інших.
Його жертвами стали представники різних професій — від пенсіонерів і двірників до охоронців і будівельників. Усі епізоди злочинів були ретельно задокументовані.
Психіатрична експертиза визнала його осудним. Обвинувальний акт було скеровано до суду, який засудив чоловіка до довічного ув'язнення.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях