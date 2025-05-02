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Іноземець отримав довічне за 11 убивств в Україні

02 травня 2025, 09:49

Іноземець отримав довічне за 11 убивств в Україні

Затриманий убивця. Фото: кадр із відео Затриманий убивця. Фото: кадр із відео

Іноземця, причетного до серії жорстоких убивств в Україні, засудили до довічного ув'язнення. Про це повідомляє Нацполіція.



Ідеться про 39-річного громадянина Узбекистану, який скоїв 11 убивств на території Харківської та Київської областей у період із 2018 по 2024 рік. Серед його жертв - громадяни України, Узбекистану, Литви та Грузії віком від 35 до 81 року.

«Злочинець входив у довіру до людей, розпивав із ними алкоголь, а потім вбивав - душив або забивав камінням. Після цього він заволодівав їхнім майном, хоча, за даними слідства, максимальна "здобич" становила лише 5000 гривень і мобільний телефон за 1600 грн», - ідеться в заяві правоохоронців.

Одному з постраждалих вдалося вижити: зловмисник спробував вбити його, але був зляканий мешканцями. Чоловік залишився живим, хоча отримав важкі травми, і дав свідчення поліції. Злочинця затримали на початку 2024 року після вбивства продавчині квіткового магазину в Києві.

Він завоював її довіру, інсценувавши розбій, а потім повернувся вночі й завдав їй 34 ножових поранення. Камера спостереження зафіксувала момент нападу. Під час допиту затриманий зізнався не тільки в цьому вбивстві, а й в інших.

Його жертвами стали представники різних професій — від пенсіонерів і двірників до охоронців і будівельників. Усі епізоди злочинів були ретельно задокументовані.

Психіатрична експертиза визнала його осудним. Обвинувальний акт було скеровано до суду, який засудив чоловіка до довічного ув'язнення.

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