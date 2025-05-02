Масована атака «шахедів» на Запоріжжя: у місті майже 30 поранених та багато руйнувань

Наслідки масованої атаки «шахедів» на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Кількість поранених внаслідок масованої атаки «шахедів» на Запоріжжя зросла до 29 людей, серед них 13-річний хлопчик. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



У постраждалих контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи. У лікарнях перебувають 12 людей.



Рятувальники дістали з-під завалів чоловіка. Попередня інформація про загибель 61-річного чоловіка не підтвердилась.



У місті пошкоджені 27 багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, нежитлові буділі та навчальні заклади. Зруйновані приміщення локомотиворемонтного заводу «Укрзалізниці» – цивільного підприємства, яке спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів.



У пресслужбі ДСНС України повідомили, що аварійно-рятувальні роботи завершені.



Рятувальники загасили пожежу у багатоповерховому будинку на площі 100 квадратних метрів. До ліквідації наслідків залучали 102 рятувальники та 23 одиниці техніки.

Нагадаємо, що по Запоріжжю російські окупанти завдали 10 ударів.