Дрони ЗСУ знищили мотоштурм противника на Куп'янському напрямку

Мотоштурм на Куп'янському напрямку. Фото: кадр із відео

На Куп'янському напрямку дрони українських прикордонників знищили мотоштурмовий загін противника. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Дроні прикордонників «Помсти» знищують ворога в русі: мінус 10 мотоциклів, 2 квадроцикли та 8 окупантів на Куп'янському напрямку pic.twitter.com/y4LVGMbx8B — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) May 2, 2025



Безпілотники прикордонної бригади «Помста» завдали точних ударів по ворогу, який намагався штурмувати українські позиції.



У результаті атаки було знищено 10 мотоциклів, 2 квадроцикли та ліквідовано 8 окупантів. За минулу добу на цьому напрямку зафіксовано п'ять атак противника.

Напрямок атак окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони успішно відбили штурми в районах Новоосинового, Глушківки, Нової Кругляківки та Загризового.