«Шахеди» вночі вдарили по промзоні Краматорська: вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівки

Наслідки ударів по Краматорську. Фото: Краматорська міськрада

2 травня о 02:10 три ударні БПЛА «Шахед» атакували місто Краматорськ Донецької області. Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.



Під ударом опинилася промислова зона. Також вибуховою хвилею пошкоджене скління багатоповерхівок. За попередньою інформацією, без постраждалих.



Комунальники працюють над ліквідацією пошкоджень.

Нагадаємо, що вранці 1 травня російська авіабомба вдарила по об'єкту критичної інфраструктури міста Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого є серйозні пошкодження.