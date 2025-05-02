У Монако затримано сина ексглави «Мотор Січі»

Затримано сина Богуслаєва. Фото: СБУ

СБУ та Офіс Генерального прокурора спільно з правоохоронцями Франції та Монако викрили масштабну схему розкрадання активів АТ «Мотор Січ». Як повідомляє пресслужба СБУ, затримано сина колишнього президента підприємства.



Олександра Богуслаєва затримали в Монако в рамках міжнародного розслідування, проведеного слідчою групою України, Франції та Князівства Монако. Слідство встановило, що до початку повномасштабної війни затриманий допоміг своєму батькові — ексголові «Мотор Січі» незаконно привласнити контрольний пакет акцій підприємства.



Акції були занижені в ціні через фіктивну інвентаризацію, після чого 65% паперів викупили за заниженою вартістю. Пізніше значну їхню частину переписали на шість офшорних компаній, підконтрольних синові.



Згодом ці активи були продані іноземним структурам за 650 млн доларів США. Виручені кошти, за даними слідства, пішли на купівлю елітної нерухомості в країнах ЄС. Обшуки відбулися одночасно в Запоріжжі та на прибережній віллі затриманого в Монако.



Сину ексголови заводу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 КК України — легалізація майна, отриманого злочинним шляхом, у складі організованої групи та в особливо великому розмірі. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Додатково нову підозру отримав і колишній президент «Мотор Січі», який уже перебуває під вартою за звинуваченням у співпраці з РФ. Йому інкримінуються: