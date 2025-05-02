У Скадовську окупанти тиснуть на лікарів через аборти

У тимчасово окупованому Скадовську окупаційна влада почала чинити тиск на медичні заклади з вимогою обмежити проведення абортів. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



За інформацією активістів, у Скадовську відбулася зустріч представників окупаційної адміністрації з керівництвом міської лікарні. Головною темою обговорення стало впровадження заборони на проведення абортів у закладі.



Працівникам лікарні було озвучено «бажання» окупаційної влади — мінімізувати кількість таких операцій та не надавати послуги з переривання вагітності без «особливих причин».



Подібні ініціативи раніше вже реалізовувалися в російських регіонах — зокрема, в Ростовській області, де також запроваджувалися обмеження на доступ до абортів. Тепер, як зазначають активісти, ці практики поширюються і на тимчасово окуповані території України.