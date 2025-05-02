«Намагаються оточити»: російські війська активізувалися поблизу траси «Покровськ-Костянтинівка» – DeepState

Ситуація поблизу траси «Покровськ-Костянтинівка». Фото: карта DeepState

Війська Росії активізувалися у напрямку сіл Малинівка-Нова Полтавка-Новооленівка у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Ці села розташовані поблизу траси «Покровськ-Костянтинівка».



ЗС РФ вдалося окупувати село Тарасівка. Спроби відновити положення нічого не дали, оскільки загарбники затягнули в село вже дві роти піхоти, яка зайняла всі можливі укриття.



«Крім того, росіяни вже малими групами намагалися зайти в Новооленівку, але були знищені. Ще групи заходили до Нової Полтавки, чи всі знищені – невідомо, але значна частина просто здалася в полон. Неприємні й атаки на село Малинівка, де бойові дії продовжуються. Ворог намагається закріпитися у селі та оточити підрозділи дружніх сил поблизу розв'язки», – розповіли у DeepState.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, скільки техніки та солдатів Росія втратила за квітень на Донбасі та Харківщині.