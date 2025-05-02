ЗСУ вдарили по аеродрому Кача: пожежа та детонація боєприпасів

Кача після атаки БПЛА. Фото: кадр із відео

Сили оборони України успішно завдали удару по військовому аеродрому в населеному пункті Кача (Крим). Про це повідомляє рух українського і кримськотатарського опору «АТЕШ».

Згоден. Краще й не вигадаєш. Ось наприклад робота з аеродрому Кача сьогодні вночі.) pic.twitter.com/vFpkMhmBd9 — олексій лебедєв (@Aleksej85107578) May 2, 2025



За даними агентів, після атаки на аеродромі спалахнула пожежа і пролунали вибухи — імовірно, детонують боєприпаси.



«Таким чином, можна говорити про успішність удару Сил оборони України по військових об'єктах окупантів у Криму цієї ночі. І, за нашою інсайдерською інформацією, це далеко не все, що приготовлено рашистам. Очікуємо на продовження», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 2 травня безпілотники атакували окупований Крим. Вибухи прогриміли у Севастополі, Сімферополі, Саках, Вірменську, Джанкої, Гвардійському та Новофедорівці.