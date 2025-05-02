Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

ЗСУ вдарили по аеродрому Кача: пожежа та детонація боєприпасів

02 травня 2025, 12:15

ЗСУ вдарили по аеродрому Кача: пожежа та детонація боєприпасів

Кача після атаки БПЛА. Фото: кадр із відео Кача після атаки БПЛА. Фото: кадр із відео

Сили оборони України успішно завдали удару по військовому аеродрому в населеному пункті Кача (Крим). Про це повідомляє рух українського і кримськотатарського опору «АТЕШ».


За даними агентів, після атаки на аеродромі спалахнула пожежа і пролунали вибухи — імовірно, детонують боєприпаси.

«Таким чином, можна говорити про успішність удару Сил оборони України по військових об'єктах окупантів у Криму цієї ночі. І, за нашою інсайдерською інформацією, це далеко не все, що приготовлено рашистам. Очікуємо на продовження», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 2 травня безпілотники атакували окупований Крим. Вибухи прогриміли у Севастополі, Сімферополі, Саках, Вірменську, Джанкої, Гвардійському та Новофедорівці.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Крим
Інше
Атака БПЛА військовий аеродром детонація боєприпасів
Організації
Атеш

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Від обстрілів до мольбертів: як художниця з Маріуполя відродила школу Куїнджі у Львові
Маріупольська художниця Оксана Гнатишин, рятуючись від російської агресії у Львові, відновила діяльність дитячої художньої школи імені Архіпа Куїнджі.
27 квітня 2025, 14:32
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:15
ЗСУ вдарили по аеродрому Кача: пожежа та детонація боєприпасів
11:41
У Скадовську окупанти тиснуть на лікарів через аборти
23:00
Головне за день: США та Україна підписали угоду про надра. Атака на Одесу
22:47
У донецькому селищі чоловік загинув на городі під час вибуху, ще 8 людей поранено
16:36
Ще одного жителя окупованої Луганщини звинуватили у «тероризмі»
14:44
ЗСУ ліквідували окупантів серед цивільних на ринку
11:06
У Донецьку відстежують замовлення чоловіків призовного віку
10:20
Знищення РЕБ під Саками викликало паніку в Криму
23:00
Головне за день Україна готова до перемир'я. Росіяни захопили селище на Донеччині
17:50
«Де бабло?» на фоні пам'ятника: у Новій Каховці затримали голову окупаційної адміністрації
17:08
«Значна шкода»: на окупованій Луганщині з початку року ландшафтні пожежі знищили понад 1500 гектарів
12:48
У Маріуполі зникають автобуси — транспорт забирають військові
08:02
Росіяни захопили Суху Балку на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росія посилює тиск під Торецьком. Масова атака «Шахедів» на Харків
19:09
Росія може забрати у українців понад 250 000 об'єктів нерухомості на окупованих територіях
16:29
Міністерство розвитку змінило дати ведення бойових дій у Маріуполі
11:09
Жителів Херсонщини на ТОТ заманюють на службу в армію РФ
08:56
Під виглядом «культурних поїздок» загарбники планують вивезти понад 3000 українських дітей — ЦНС
21:19
В окупованому Маріуполі зривають російські прапори
10:35
Кремль готує фальшиві вибори на ТОТ України під виглядом «перемоги»
усі новини
14:36
Росія атакувала центр Херсона: постраждали двоє чоловіків
14:24
Російська армія тисне з трьох боків на Покровському напрямку – ЗСУ
13:43
У Шаховому та Торецькому розпочалася евакуація дітей із сім'ями
13:09
Військові критикують підхід до оборони: ВОПи у відкритому полі
12:15
ЗСУ вдарили по аеродрому Кача: пожежа та детонація боєприпасів
12:12
«Намагаються оточити»: російські війська активізувалися поблизу траси «Покровськ-Костянтинівка» – DeepState
11:41
У Скадовську окупанти тиснуть на лікарів через аборти
11:26
Пілоти дронів знищили вісім російських гармат на Лиманському напрямку: у ЗСУ показали відео
11:09
Армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини: загинули дві людини, ще дві – поранені
10:40
У Монако затримано сина ексглави «Мотор Січі»
10:17
«Шахеди» вночі вдарили по промзоні Краматорська: вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівки
10:10
Дрони ЗСУ знищили мотоштурм противника на Куп'янському напрямку
10:03
Масована атака «шахедів» на Запоріжжя: у місті майже 30 поранених та багато руйнувань
09:49
Іноземець отримав довічне за 11 убивств в Україні
09:20
Російські війська окупували Тарасівку в Донецькій області – DeepState
09:08
Безпілотники вночі масовано атакували окупований Крим: під ударами були кілька військових аеродромів
23:06
РФ атакувала Запоріжжя безпілотниками: горять будинки, люди — під завалами
23:00
Головне за день: США та Україна підписали угоду про надра. Атака на Одесу
22:47
У донецькому селищі чоловік загинув на городі під час вибуху, ще 8 людей поранено
21:47
Трамп розповів, яку посаду тепер займатиме звільнений радник Волтц
усі новини
ВІДЕО
Результат удару БПЛА РФ по машині в Херсоні. Фото: кадр із відео Росія атакувала центр Херсона: постраждали двоє чоловіків
02 травня, 14:36
Кача після атаки БПЛА. Фото: кадр із відео ЗСУ вдарили по аеродрому Кача: пожежа та детонація боєприпасів
02 травня, 12:15
Удар по російській гарматі на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Пілоти дронів знищили вісім російських гармат на Лиманському напрямку: у ЗСУ показали відео
02 травня, 11:26
Мотоштурм на Куп'янському напрямку. Фото: кадр із відео Дрони ЗСУ знищили мотоштурм противника на Куп'янському напрямку
02 травня, 10:10
Наслідки масованої атаки «шахедів» на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА Масована атака «шахедів» на Запоріжжя: у місті майже 30 поранених та багато руйнувань
02 травня, 10:03
Затриманий убивця. Фото: кадр із відео Іноземець отримав довічне за 11 убивств в Україні
02 травня, 09:49

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір