Військові критикують підхід до оборони: ВОПи у відкритому полі

ВОПи без маскування викликають критику військових. Фото: ТГ-канал Офіцер+

Військові засумнівалися в користі від ВОПів, побудованих у відкритому полі без маскування. Проблема в тому, що такі оборонні позиції зводили 2023 року в Запорізькій області, 2024-го — у Сумській, а 2025-го — у Дніпропетровській. Про це пише автор Telegram-каналу «Офіцер+».



На думку автора, ці позиції спочатку розроблялися без урахування особливостей сучасних бойових дій. Ба більше, вони побудовані просто посеред відкритого поля. Будівництво таких ліній триває, але ніхто не звертає уваги на ключовий аспект — маскування.



Наголошується, що в умовах, коли на полі бою переважають замасковані підземні укриття, ми продовжуємо зводити «бетонні замки», в які легко влучити.



«Давно вже час копати підземні комунікації. Хоча для командних пунктів високопоставлених офіцерів усе роблять як треба», - йдеться в повідомленні.

Раніше український журналіст показав уразливість дорогого опорного пункту ЗСУ.