У Шаховому та Торецькому розпочалася евакуація дітей із сім'ями

У двох селах Шахівської громади розпочинається примусова евакуація дітей разом із батьками або законними представниками. Йдеться про села Шахове та Торецьке, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Рішення ухвалили сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. У цих населених пунктах зараз перебуває близько 80 дітей.



Очільник ОВА доручив місцевій владі та профільним підрозділам якнайшвидше організувати евакуацію родин і забезпечити їм належні умови проживання в безпечніших регіонах України.



«Ще раз закликаю: евакуюйтеся, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких і не наражайте їх на небезпеку!», - зазначив Вадим Філашкін.